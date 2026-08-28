Video Yaşam Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video

Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video

28 Ağustos 2026 15:16

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası yardım için duran araçlar ve çevreden yardıma koşanlara aynı yönde ilerleyen araçlar çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen kazalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

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Kaza Esenyurt, TEM Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI

Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın ardından yaşananlar ve TEM Otoyolu'nda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

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