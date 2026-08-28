Video Yaşam Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video
Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video

Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video

28 Ağustos 2026 15:11

Şişli'de minibüs şoförü Sertaç K. (29) ile motosiklet sürücüsü Servan E. (23) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya dahil olan minibüs şoförünün kardeşi Yasin K. (38), Servan E.’yi 3 kez bıçakladı. Yasin K. tutuklanırken, Sertaç K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavga ve bıçaklanma anları kameraya yansıdı.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 13.50 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü Sertaç K. ile motosiklet sürücüsü Servan E. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Sertaç K.'nin kardeşi Yasin K. de kavgaya dahil oldu. Yasin K., Servan E.'yi sol karın ve koltuk altı bölgesinden 3 kez bıçakladı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Servan E., daha sonra Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Servan E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sertaç K. ile Yasin K.'yi emniyete götürdü. Diğer yandan Yasin K.'nin poliste 1, Servan E.'nin ise 8 geliş kaydı bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olayda kullanılan yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Diğer yandan bıçaklanan Servan E.'nin saldırı sonucu aldığı bıçak darbelerinden birinin ciğerine hasar verdiği öğrenildi. Ameliyata alınan Servan E.'nin sağlık durumun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisi de edinildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K. ise 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Minibüs şoförü Sertaç K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği ve Servan E.'nin bıçaklandığı anlar görülüyor.

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