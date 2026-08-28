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İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video

28 Ağustos 2026 09:44

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak ‘change’ yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 29 araç ele geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve 'change' araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 29 aracın bu yöntemle 'change' edildiği belirlendi.

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken 29 araca el konuldu.

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