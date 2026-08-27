Video Yaşam İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada
İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada

İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada

27 Ağustos 2026 16:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 3 ay önce faaliyetine son verilerek mühürlenen boya üretim imalathanesinde çıkan yangında patlama anı kameraya yansıdı.

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Yangın, saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20. Sokak'ta bulunan duvar boyası üretim imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. O sırada işyerindeki boyalar patlamaya başladı. Şiddetli patlama bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede tüm işyerine yayılmasıyla içeride bulunan boyalar alev alev yanmaya başladı. İnegöl İtfaiyesi ekipleri, 8 söndürme aracı ve 15 itfaiye eriyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Yangın sonucu boya imalathanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin etkisiyle çevresinde bulunan 3 işyerinde de hasar meydana geldi. İşyeri önünde park halinde bulunan 06 S 9198 plakalı minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Yangın sırasında yanan işyerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan "Kirli" isimli yavru köpek de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bulunan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.
Öte yandan, yangının çıktığı boya üretim imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından faaliyetine son verilerek mühürlendiği öğrenildi.
Alevlerin çevredeki işyerlerine sıçraması sonucu 3 işyeri zarar görürken, park halindeki minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına patlama saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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