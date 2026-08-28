Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video
28 Ağustos 2026 10:34
Adana'da boşanma aşamasındaki şahıs, eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanını iddiaya göre benzin dökerek ateşe verdi. Yangında iş yeri zarar görürken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İş yerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, A.G.'yi gözaltına aldı.
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