Video Yaşam Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video

Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video

29.11.2022 | 08:45

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yavru kediyi işkence yaparak öldürüldü. Gözleri çıkartılıp, yüzü parçalanan yavru kedinin bir köşeye atıldığı görüldü.

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Olay ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Noter Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuray Çevik isimli genç kadın evde baktığı 4 kedisinden biri kaybolunca mahallede aramaya başladı. Çevik, mahallede bir duvarın köşesine atılmış halde bulduğu yavru kedinin gözlerinin çıkarılıp yüzünün parçalanarak öldürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç kadın yavru kedisini işkence yaparak öldürenlerin bulunup en ağır cezayı almalarını isterken, böyle bir vahşiliği yapana insan denilemeyeceğini belirtti.

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