Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video
29 Ağustos 2026 12:42
İstanbul Beyoğlu’nda araç içerisinde uyuyan bir kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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