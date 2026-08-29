Video Yaşam Zeytinburnu’nda parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gitti; şüpheliler tarafından böyle darbedildi | Video
Zeytinburnu’nda parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gitti; şüpheliler tarafından böyle darbedildi | Video

Zeytinburnu’nda parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gitti; şüpheliler tarafından böyle darbedildi | Video

29 Ağustos 2026 11:15

Zeytinburnu’nda parasının çalındığını iddia ederek 3 şüphelinin peşinden giden kişi, tekme ve yumruklarla darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cevizlibağ Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan kişinin parası iddiaya göre 3 şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Bir süre sonra takip edildiklerini fark eden şüpheliler, kişiye tekme ve yumruklarla darbedip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

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