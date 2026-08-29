İstanbul’da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak… | Video

29 Ağustos 2026 16:12

İstanbul’da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, yasaklı ırk kategorisinde bulunan bir köpeğin yetkililer tarafından alınmasının ardından sahibi olduğu değerlendirilen kadın sinir krizi geçirdi. Yetkililere tepki göstererek beddua eden kadının yere sırtüstü uzandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.