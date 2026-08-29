Video Yaşam Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video

29 Ağustos 2026 13:56

Zwytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, İETT otobüsünün önüne otomobiliyle geçerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen ve gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolunda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 00:24
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi | Video 29.08.2026 | 13:35
Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı | Video 01:29
Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı | Video 29.08.2026 | 11:40
Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 00:28
Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 29.08.2026 | 11:17
Zeytinburnu’nda parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gitti; şüpheliler tarafından böyle darbedildi | Video 00:42
Zeytinburnu’nda parasının çalındığını düşünüp peşlerinden gitti; şüpheliler tarafından böyle darbedildi | Video 29.08.2026 | 11:11
Aşırı alkollü sürücü akaryakıt alırken direksiyonda sızdı! O anlar kamerada | Video 05:36
Aşırı alkollü sürücü akaryakıt alırken direksiyonda sızdı! O anlar kamerada | Video 29.08.2026 | 09:41
Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı kamerada | Video 02:28
Gaziosmanpaşa'da oyun salonuna silahlı saldırı kamerada | Video 29.08.2026 | 08:53
Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı | Video 01:38
Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı | Video 29.08.2026 | 08:42
Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı! | Video 01:03
Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı! | Video 29.08.2026 | 08:41
Güngören’de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:03
Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 28.08.2026 | 16:49
Serik’te 3 mahallede zirai alan yangını | Video 00:35
Serik'te 3 mahallede zirai alan yangını | Video 28.08.2026 | 16:22
Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video 02:10
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video 28.08.2026 | 15:12
Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video 01:28
Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video 28.08.2026 | 15:04
MMA şampiyonuna silahlı saldırı! ’Doğan sen misin?’ diye soran 2 kişi tarafından vuruldu | Video 00:58
MMA şampiyonuna silahlı saldırı! 'Doğan sen misin?' diye soran 2 kişi tarafından vuruldu | Video 28.08.2026 | 14:50
Avcılar’da apartmanın çatısında yangın! Alevler bitişikteki apartmana sıçradı | Video 00:17
Avcılar'da apartmanın çatısında yangın! Alevler bitişikteki apartmana sıçradı | Video 28.08.2026 | 13:52
Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video 00:45
Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video 28.08.2026 | 10:14
İstanbul merkezli 5 ilde ’change’ araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:47
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 28.08.2026 | 09:40
Erzincan’da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 03:30
Erzincan'da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 28.08.2026 | 08:46
Üsküdar’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 01:26
Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Esenyurt’ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 01:11
Esenyurt'ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Manifest’in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 00:03
Manifest'in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 27.08.2026 | 18:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA