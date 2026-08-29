Video Yaşam Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen sürücü tutuklandı | Video
Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen sürücü tutuklandı | Video

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olduğu belirtilen sürücü tutuklandı | Video

29 Ağustos 2026 16:47

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçerek sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobil sürücüsü R.S.F., tutuklandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.'nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü R.S.F. ile İETT şoförü A.G.'ye yapılan testlerde alkollü olmadıkları tespit edildi. Şüpheli otomobil sürücüsü kusur raporunun çıkmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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