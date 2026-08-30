Video Yaşam Şişli’de 'Motosikletimi neden çektin' dedi yumruk attı! Tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada
Şişli’de 'Motosikletimi neden çektin' dedi yumruk attı! Tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada

Şişli’de 'Motosikletimi neden çektin' dedi yumruk attı! Tartışma kanlı bitti... O anlar kamerada

30 Ağustos 2026 09:38

Şişli’de iş yerinin önüne park edilen motosikleti, izinsiz çeken market çalışanı Aslan B. (39) ile araç sahibi Mevlütcan S. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Aslan B., yüzüne yumruk atan Mevlütcan S.’yi iş yerinden aldığı bıçakla bacağından yaraladı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Aslan B. adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün saat 13.45 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlütcan S., olaydan önceki gün akşam saatlerinde 34 MZS 063 plakalı motosikletini marketin önüne park ederek eve gitti. Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indireceği alanı kapatan motosikleti sahibine haber vermeden başka bir alana çekti.

MOTOSİKLETİ İZİNSİZ ÇEKİNCE KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra iş yeri önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini yerinde göremeyince Aslan B.'ye aracı neden izinsiz çektiğini sordu. Market çalışanının mal indirmek için motosikletin yerini değiştirdiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlütcan S., Aslan B.'nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine iş yerine giren Aslan B., aldığı bıçakla dışarı çıkarak Mevlütcan S.'yi bacağından yaraladı.

YUMRUKLANDI; ARAÇ SAHİBİNİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.'nin poliste 1, Aslan B.'nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga ve bıçaklama anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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