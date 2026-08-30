Girne'deki tekne faciasında kurtulan yolcular konuştu! " Geri dönün dedik defalarca kez ama dönmediler..." | Video

30 Ağustos 2026 15:48

SON DAKİKA HABERLERİ... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. Havadan ve denizden dev bir kurtarma operasyonu başlatılırken, yolcuların ölümle burun buruna geldiği o dehşet anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Öte yandan gemiden kurtulan vatandaşlar o dehşet anlarını anlattı. İşte Girne'deki gemi faciasından son gelişmeler...