El freni çekilmeyen otomobili durdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada
30 Ağustos 2026 14:59
Amasya'da el freni çekilmeyen otomobil, kamyonete çarptı. Durumu fark eden 2 kişi, aracı durdurmaya çalışırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Ağustos'ta Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri hareket ederek park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından hale doğru hareket eden otomobili fark eden 2 kişi de durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi arkasına geçtikleri aracı durdurdu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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