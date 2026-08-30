Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi. Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi.15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde saat 11.10 sıralarında boğaz geçişini tamamladı. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor.