Video Dünya Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı
Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı

Nepal’deki sel felaketini tetikleyen buzul kopması turist kamerasına yansıdı

30 Ağustos 2026 11:32

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde manzara çekimi yapan bir turist, 26 Ağustos’ta bölgede büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan sel felaketini tetiklediği değerlendirilen buzul kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı hareket ettiği anları kaydetti.

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Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında büyük yıkıma yol açan sel felaketini tetikleyen buzul kütlesinin dağdan koparak aşağı hareket ettiği anlar kameraya yansıdı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong bölgesinde bir turist, bölgede manzara çekimi yaptığı sırada sınırın karşı tarafındaki yüksek rakımlı bölgede bir buzulun dağdan koparak aşağı doğru ilerlediği anları kaydetti. Görüntülerde, büyük buz kütlesinin düştüğü sırada çevrede oluşan yoğun toz bulutu görüldü.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağlık Alan Tehlikeleri ve Çevre Enstitüsü Direktörü Kang Shichang, görüntülerde buzulun çöktüğü konumun uzaktan algılama görüntülerinde tespit edilen bölgeyle örtüştüğünü açıkladı.

Buzul kütlesinin kopmasının ardından bölgede meydana gelen sel ve çamur akıntıları, Nepal'in yanı sıra Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de büyük hasara yol açmıştı. Gyirong Sınır Kapısı ve çevresinde büyük yıkım yaşanırken, sel nedeniyle bölgedeki Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suları ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı unsurları sel sularına kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti. Meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7'si Çin'de olmak üzere en az 676 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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