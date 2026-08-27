Kazakistan’da petrol rafinerisinde yangın çıktı | Video
27 Ağustos 2026 16:38
Kazakistan’ın Atırau kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, tesisin özelliği göz önünde bulundurularak itfaiye ekiplerinin olay yerine en yüksek müdahale seviyesiyle sevk edildiğini bildirdi. Yaklaşık 65 personel ile 19 aracının görev aldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın kısa süre içinde de tamamen söndürüldü.
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