Video Dünya Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video
Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video

Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video

14 Ağustos 2026 10:59

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler her gün İsrailli işgalcilerin saldırısına maruz kalıyor. Evler, araçlar yakılıyor, tarım arazileri zarar görüyor... Filistinlilerin İsrail'in bu işgaline karşı toplanıp yürüyüş yaptığı anlar A Haber canlı yayınında böyle görüntülendi.

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