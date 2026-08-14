Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video

14 Ağustos 2026 10:59

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler her gün İsrailli işgalcilerin saldırısına maruz kalıyor. Evler, araçlar yakılıyor, tarım arazileri zarar görüyor... Filistinlilerin İsrail'in bu işgaline karşı toplanıp yürüyüş yaptığı anlar A Haber canlı yayınında böyle görüntülendi.