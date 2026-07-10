Video Dünya Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video

Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video

10 Temmuz 2026 11:21

Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı.

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