İzmir'de maganda dehşeti!

09 Temmuz 2026 19:45

İzmir'de 2 şüpheli bir işletmeye silahlı saldırı düzenledi ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açtı. Ekiplerin çalışmalarında magandalar kıskıvrak yakalandı.