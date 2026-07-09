İzmir'de maganda dehşeti!
09 Temmuz 2026 19:45
İzmir'de 2 şüpheli bir işletmeye silahlı saldırı düzenledi ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açtı. Ekiplerin çalışmalarında magandalar kıskıvrak yakalandı.
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