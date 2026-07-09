Zonguldak'ta kadın sürücüyü dikiz aynasıyla darp eden şahıs adliyeye sevk edildi | Video
09 Temmuz 2026 11:36
Zonguldak'ta motosikletli kadın sürücüye trafik kazası sonrası çıkan kavgada kırılan dikiz aynasıyla saldıran otomobil sürücüsü E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne çıkarıldı.
Olay yerindeki esnafın ve B.D.'nin erkek arkadaşı F.S.'nin araya girmesiyle yatışan kavgada E.K. çevredekilerin tepkisinden kaçarak bir markete sığındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri E.K.'yi gözaltına alındı, kavgada yaralanan her iki sürücü de ambulansla hastaneye kalıdırıldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K., sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. E.K.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.
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