Video Yaşam Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video

Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video

09 Temmuz 2026 08:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki tırın arka lastiğinin patlaması sonucu fren sisteminde çıkan yangın, sürücünün yaklaşık 10 kilometre boyunca aracı kontrollü şekilde kullanarak İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaşması sayesinde büyümeden söndürüldü.

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Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki 07 BVE 132 plakalı tırın seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından fren sistemi aşırı ısınarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne kadar aracını kontrollü şekilde sürdü. İtfaiye merkezine ulaşan tıra ekipler anında müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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