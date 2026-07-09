Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video
09 Temmuz 2026 08:36
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki tırın arka lastiğinin patlaması sonucu fren sisteminde çıkan yangın, sürücünün yaklaşık 10 kilometre boyunca aracı kontrollü şekilde kullanarak İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaşması sayesinde büyümeden söndürüldü.
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