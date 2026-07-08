Rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi taksinin motor bölmesinden çıktı | Video

08 Temmuz 2026 14:11

Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Bu miktarın, Malatya'da bu zamana kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid hammaddesi olduğu belirtildi.