Rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi taksinin motor bölmesinden çıktı | Video
08 Temmuz 2026 14:11
Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Bu miktarın, Malatya'da bu zamana kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid hammaddesi olduğu belirtildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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