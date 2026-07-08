Video Yaşam Tavuk eti yüklü kamyon, köprüdeki beton bariyere çarptı! Sürücü hayatını kaybederken, Balıkesir-Bursa yolu tamamen trafiğe kapandı | Video
Tavuk eti yüklü kamyon, köprüdeki beton bariyere çarptı! Sürücü hayatını kaybederken, Balıkesir-Bursa yolu tamamen trafiğe kapandı | Video

Tavuk eti yüklü kamyon, köprüdeki beton bariyere çarptı! Sürücü hayatını kaybederken, Balıkesir-Bursa yolu tamamen trafiğe kapandı | Video

08 Temmuz 2026 11:54

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, köprünün beton bariyerine çarpan tavuk eti yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Mahallesi yakınlarındaki Boğaz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan, 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü kamyon, sürücüsü Recep Sürekli'nin (33) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ortasındaki beton bariyere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, sürücü Recep Sürekli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın şiddeti nedeniyle araçta bulunan tavuk etleri yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem sürücünün bulunduğu araç hem de yola saçılan yük nedeniyle uzun süre çalışma yürüttü.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa istikameti tamamen trafiğe kapandı. Oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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