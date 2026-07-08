Video Yaşam Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video

Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video

08 Temmuz 2026 09:03

Bilecik'te 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, yanında 3 katlı diğer bir ahşap eve sıçradı. Yangında evler tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde meydana geldi. Gülümbe Kurular Mahallesi'nde Musa Zeytin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler, yandaki Özgür Fındık'a ait 3 katlı ahşap eve sıçradı. Evlerin ahşap olması sebebiyle alevler üniversite mevkiinden görüldü.

Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, su tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Alevler yan yana olan diğer evlere sıçramadan ekiplerin canla başla mücadelesiyle kontrol altına alınırken, evlerin bir bölümü müdahale için kepçe yardımı ile yıkıldı. Jandarma yangın bölgesinde geniş çaplı önlem alırken, tüm köylü sokaklara dökülerek endişeli gözlerle yangını izledi.
Öte yandan olay yerine itfaiyeden sorumlu Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu gelerek, ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı.

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