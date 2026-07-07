İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video
07 Temmuz 2026 16:30
Antalya'da inşaat malzemelerinin bulunduğu barakada yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden görülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bu sırada dumandan etkilenen baraka sahibi yaşlı adam yakınları tarafından çıkartıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta oksijen verildi, tedbir amaçlı durumları kontrol edildi. Yangını gören vatandaşlardan biri, "Duman çoktu ondan sonra itfaiye ekipleri geldi ve söndürdü" dedi.
Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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