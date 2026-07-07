Video Yaşam 300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video

300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video

07 Temmuz 2026 10:47

Adana’da tatlıcı Serdar K.’nin (33), daha önce 2 kez saldırıya uğrayan dükkanını kurşunlayan B.A. (15) ile o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan M.U.O. (16), 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenip, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Yusuf Can G.’nin (38) arandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 4 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen B.A. ile M.U.O., tatlıcı Serdar K.'nin daha önce 2 kez kurşunlanan dükkanının önüne gitti. Belindeki tabancayı çıkaran B.A., iş yerine peş peşe ateş edip, kaçtı. Yanındaki M.U.O. ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada kapalı olan iş yerinin camlarına isabet etti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıyı haber alan Serdar K.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Serdar K.'nin iş yerinin, 20 Temmuz ve 5 Ekim'de de kurşunlandığı belirlendi. Saldırıların yaşandığı dönem Yusuf Can G.'nin, halasının oğlu Serdar K.'ye, "Bir sonraki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek. Dükkanınıza el bombası attıracağım. Ya o parayı vereceksiniz ya da tatlıcınız diye bir şey kalmayacak" mesajı gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu iki saldırıyla ilgili 5 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKANDILAR

Son saldırıya ilişkin bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, izlenen 300 saatlik görüntü sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyip, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, adrese yapılan baskında B.A. ile M.U.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Saldırıları azmettirdiği öne sürülen Yusuf Can G.'nin ise arandığı bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 01:08
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 07.07.2026 | 10:44
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 00:09
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 07.07.2026 | 10:04
Erzurum’da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 03:47
Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 09:45
Bursa’da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 00:48
Bursa'da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 07.07.2026 | 08:54
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 02:11
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 07.07.2026 | 08:43
Bursa’da asayiş denetlemesinde aranan 4 şüpheli yakalandı | Video 03:14
Bursa'da asayiş denetlemesinde aranan 4 şüpheli yakalandı | Video 07.07.2026 | 08:24
Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video 01:51
Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı! | Video 07.07.2026 | 08:21
Siirt’te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu 00:30
Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu 06.07.2026 | 22:40
Iğdır’da fırtınada caminin çatısı uçtu 02:24
Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu 06.07.2026 | 21:52
Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü 01:29
Batman’da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü 06.07.2026 | 21:09
Kars’ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü 03:43
Kars'ta şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu, ağacı kökünden söktü 06.07.2026 | 21:03
4 yayaya çarpıp kaçtı, daha sonra polise teslim oldu: Kaza anı kameralarda 00:29
4 yayaya çarpıp kaçtı, daha sonra polise teslim oldu: Kaza anı kameralarda 06.07.2026 | 16:41
Şırnak’ta zırhlı araç takla attı; 2 polis yaralı | Video 00:12
Şırnak'ta zırhlı araç takla attı; 2 polis yaralı | Video 06.07.2026 | 16:21
Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video 02:26
Yol kenarındaki tabelaya çarptı: Başındaki kask sayesinde kurtuldu | Video 06.07.2026 | 15:00
Tırın altında kalan 74 yaşındaki adam, ağır yaralandı! | Video 01:04
Tırın altında kalan 74 yaşındaki adam, ağır yaralandı! | Video 06.07.2026 | 14:54
Cezaevinde olan kiracısından 7 aydır ödeme alamayan ev sahibi, evdeki eşyaları sokağa attı | Video 05:05
Cezaevinde olan kiracısından 7 aydır ödeme alamayan ev sahibi, evdeki eşyaları sokağa attı | Video 06.07.2026 | 14:39
İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 01:48
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 06.07.2026 | 14:21
Geri manevrayla kokoreç tezgahına daldı: 5 yaralı | Video 00:57
Geri manevrayla kokoreç tezgahına daldı: 5 yaralı | Video 06.07.2026 | 13:48
’Kurgu’ trafik kazaları düzenleyerek 200 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettiler: 48 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:53
'Kurgu' trafik kazaları düzenleyerek 200 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiler: 48 şüpheli gözaltına alındı | Video 06.07.2026 | 13:41
Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ın annesi: ’Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor’ | Video 03:51
Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz'ın annesi: 'Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor' | Video 06.07.2026 | 13:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA