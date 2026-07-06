Video Yaşam Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz'ın annesi: 'Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor' | Video
Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz'ın annesi: 'Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor' | Video

Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz'ın annesi: 'Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor' | Video

06 Temmuz 2026 13:38

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak'ın, iddiaya göre akran zorbalığına maruz kalarak yaşı büyük çocuklar tarafından su kanalına itildiği öne sürüldü. Başından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan küçük kıza 7 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Anne Emine Budak ise yetkililere seslenerek benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yardım istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin olduğu sokakta bulunan 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, kendisinden yaşça büyük çocukların akran zorbalığına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın su kanalına doğru götürüldüğü ve ardından kanala itildiği görüldü. Olayın ardından başından yaralanan Helin Naz hastaneye kaldırılırken, kafasına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

"KIZIMI ZORLA SU KANALINA GÖTÜRMÜŞLER"
Yaşananları anlatan anne Emine Budak, olaydan diğer kızının haber vermesiyle haberdar olduğunu belirterek, "Kızım yanıma gelip Helin Naz'ın düştüğünü söyledi. Hemen aşağı indim. O sırada bir çocuk onu kanaldan çıkarmaya çalışıyordu. Hastaneye gittikten sonra çevreden güvenlik kamerası olduğu söylendi. Ertesi gün görüntüleri izlediğimizde kızımı zorla su kanalına götürdüklerini gördük. Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Kızım yerde emekler gibi ilerlemeye çalışırken tekrar müdahale ediyorlar" dedi.
Kızını iten çocukların kendisinden bir iki yaş büyük olduğunu öne süren Budak, "Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana 'çocuktur' denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, küçük kızın su kanalına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin konuyla alakalı detaylı çalışması devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz’ın annesi: ’Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor’ | Video 03:51
Yaşıtları tarafından su kanalına itildi! 6 yaşındaki otizmli Helin Naz'ın annesi: 'Kızım konuşamıyor, kendini ifade edemiyor' | Video 06.07.2026 | 13:33
Bir grup çocuğun, arkadaşlarını darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı | Video 01:08
Bir grup çocuğun, arkadaşlarını darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı | Video 06.07.2026 | 13:08
SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı! | Video 02:12
SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı! | Video 06.07.2026 | 11:58
Avcılar’da klima hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı! | Video 02:03
Avcılar'da klima hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı! | Video 06.07.2026 | 11:31
Kamyonun freni boşaldı: 2 araca çarptı, 3 yaralı! | Video 00:42
Kamyonun freni boşaldı: 2 araca çarptı, 3 yaralı! | Video 06.07.2026 | 11:22
Düğünde sandalyeler havada uçuştu: Salon, savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada 00:54
Düğünde sandalyeler havada uçuştu: Salon, savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada 06.07.2026 | 10:32
Üsküdar’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram madde ele geçirildi | Video 00:56
Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 816 gram madde ele geçirildi | Video 06.07.2026 | 10:27
Kuaförde binlerce liralık işlem yaptırdı, ücret ödemeden kaçtı! | Video 04:42
Kuaförde binlerce liralık işlem yaptırdı, ücret ödemeden kaçtı! | Video 06.07.2026 | 09:36
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada 00:42
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubaya çarptı: Otomobilin tekeri ile egzozu koptu! Kaza anı kamerada 06.07.2026 | 09:19
Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada 00:37
Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada 06.07.2026 | 09:11
Tırın dorsesine çarpan otomobil, paramparça oldu: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 01:31
Tırın dorsesine çarpan otomobil, paramparça oldu: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 06.07.2026 | 08:51
Bursa’da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video 02:08
Bursa'da yangın paniği! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu | Video 06.07.2026 | 08:46
Zonguldak’ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video 00:49
Zonguldak'ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video 06.07.2026 | 08:40
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 02:02
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 05.07.2026 | 23:46
İzmir’de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı 00:26
İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı 05.07.2026 | 22:52
Diyarbakır’da seyir halindeki araç alev aldı 00:38
Diyarbakır’da seyir halindeki araç alev aldı 05.07.2026 | 18:34
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı 00:45
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı 05.07.2026 | 18:09
Yürümekte zorlanan yaşlı şüpheli, kuyumcunun camını kırıp imitasyon takıları çaldı | Video 01:51
Yürümekte zorlanan yaşlı şüpheli, kuyumcunun camını kırıp imitasyon takıları çaldı | Video 05.07.2026 | 15:10
Hatay’da feci ölüm: Takla atan otomobilde 19 ve 23 yaşındaki iki genç can verdi | Video 01:17
Hatay'da feci ölüm: Takla atan otomobilde 19 ve 23 yaşındaki iki genç can verdi | Video 05.07.2026 | 13:09
Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi 00:45
Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi 05.07.2026 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA