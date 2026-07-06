SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı! | Video
06 Temmuz 2026 12:02
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Almanya Düsseldorf'dan İstanbul'a gelen iki kadın yolcunun valizlerindeki şarap şişelerinde; şarapların içerisinde görülmesi normal olmayan ince kristalleşmeleri fark etti. Narkotik Polisleri'nin tecrübeleri ve yapılan risk analiziyle; kapak ve etiketleri profesyonel bir şekilde hazırlanmış şişeler açıldı. Sekiz şarap şişesinden; milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan iki "MET" kuryesi tutuklandı.
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