Video Yaşam Zonguldak'ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video
Zonguldak'ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video

Zonguldak'ta insan zinciri oluşturdular, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar | Video

06 Temmuz 2026 08:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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