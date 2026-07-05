Video Yaşam Kağıthane'de acı olay: 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video
Kağıthane'de acı olay: 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video

Kağıthane'de acı olay: 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video

05 Temmuz 2026 09:58

Kağıthane'de, Orkun G.'nin (35) 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere 'Oğlum nefes alıyor mu?' diye sorarak sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı. Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'OĞLUM NEFES ALIYOR MU?'

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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