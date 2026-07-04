Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor! | Video
04 Temmuz 2026 10:18
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji ve Valilik "Sarı Kod" alarmı verdi. Türkiye'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle "süper hücre" olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının daha sık görülebileceği üzerinde duruluyor. İstanbul büyük devasa bir sağanak yağış ve fırtına kütlesinin etkisi altına giriyor.Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakla birlikte yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar beklenirken 7 ilçe için uyarı geldi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi iller için sarı kod verildi? Sel ve su baskını riski taşıyan bu şiddetli yağışlar ne zaman bitecek? İşte il il güncel hava durumu…
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