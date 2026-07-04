Video Yaşam Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor! | Video
Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor! | Video

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor! | Video

04 Temmuz 2026 10:18

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji ve Valilik "Sarı Kod" alarmı verdi. Türkiye'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle "süper hücre" olarak adlandırılan güçlü fırtına bulutlarının daha sık görülebileceği üzerinde duruluyor. İstanbul büyük devasa bir sağanak yağış ve fırtına kütlesinin etkisi altına giriyor.Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanakla birlikte yerel dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar beklenirken 7 ilçe için uyarı geldi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi iller için sarı kod verildi? Sel ve su baskını riski taşıyan bu şiddetli yağışlar ne zaman bitecek? İşte il il güncel hava durumu…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: ’Süper hücre’ bekleniyor! | Video 07:04
Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat: 'Süper hücre' bekleniyor! | Video 04.07.2026 | 10:11
Mersin’in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video 01:36
Mersin'in ilçelerinde uyuşturucu operasyonu: 26 şahsa işlem yapıldı | Video 04.07.2026 | 09:14
Ardahan’da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video 00:31
Ardahan'da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada | Video 04.07.2026 | 09:06
Küçükçekmece’de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 02:54
Küçükçekmece'de makas atan sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 04.07.2026 | 09:06
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:04
Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 03.07.2026 | 16:39
Viranşehir’deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Viranşehir'deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 16:28
SON DAKİKA: Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Video 01:36
SON DAKİKA: Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Video 03.07.2026 | 15:33
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:39
Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 03.07.2026 | 15:00
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 04:45
Balkon filesinde asılı kalan çocuğunu düşmesin diye dakikalarca tuttu! Annenin zor anları kamerada | Video 03.07.2026 | 14:03
İstanbul’da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 02:49
İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı | Video 03.07.2026 | 14:00
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 12:15
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video 03.07.2026 | 13:52
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 01:17
Tunceli merkezli 4 ilde organize suç örgütü çökertildi: 3 kişi tutuklandı | Video 03.07.2026 | 11:49
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 01:16
Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 03.07.2026 | 10:14
Kocaeli’de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda motosikletin gasp edildiği ortaya çıktı | Video 03.07.2026 | 09:11
Eskişehir’de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03:08
Eskişehir'de kundaklama girişimi: Saldırgan kayıplara karıştı | Video 03.07.2026 | 08:13
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 01:04
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video 02.07.2026 | 16:54
Ümraniye’de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 00:07
Ümraniye'de kurşunlama eylemi hazırlığındaki şüpheliler yakalandı | Video 02.07.2026 | 16:35
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 00:07
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video 02.07.2026 | 15:12
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 03:05
Sarıyer’de fren yerine gaza bastı: 5 araca çarptı! Kaza anı kamerada 02.07.2026 | 15:03
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA