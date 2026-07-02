Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video
02 Temmuz 2026 15:02
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüye sıkıştı. Kaza nedeniyle ulaşım aksadı, iş makinesinde hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nevşehir-Aksaray yolu Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'nde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 44 FM 940 plakalı TIR, üzerindeki iş makinesi ile köprüye sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, önlem alıp trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden çıkarılan TIR'ın üzerindeki iş makinesinin de hasar gördüğü belirlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video 02.07.2026 | 14:57
00:28
Adıyaman'da 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs tutuklandı | Video 02.07.2026 | 14:45
00:15
01:02
Motosikletleriyle şov yapan sürücüler, 300 bin TL cezaya çarptırıldı | Video 02.07.2026 | 14:09
00:09
00:16
SON DAKİKA: Mısır Çarşısı'ndaki baharatçıda yangın! | Video 02.07.2026 | 13:39
00:12
Diyarbakır'da üst geçitten düşen şahıs yaralandı: O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 13:08
02:53
03:50
00:38
00:39
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı | Video 02.07.2026 | 12:26
02:02
01:29
Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı! O anlar kamerada | Video 02.07.2026 | 11:43
00:31
05:32
02:39
01:18
03:46
16:16
'Var Mısın Yok Musun'a stratejileriyle damga vurdu! | Video 02.07.2026 | 10:26
00:38
Şanlıurfa'da silahlı saldırı kamerada; 1 yaralı | Video 02.07.2026 | 10:04