Video Yaşam Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video
Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video

Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüde sıkıştı | Video

02 Temmuz 2026 15:02

Nevşehir’de iş makinesi yüklü TIR, köprüye sıkıştı. Kaza nedeniyle ulaşım aksadı, iş makinesinde hasar meydana geldi.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nevşehir-Aksaray yolu Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü'nde meydana geldi. Ayhan Ç. idaresindeki 44 FM 940 plakalı TIR, üzerindeki iş makinesi ile köprüye sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, önlem alıp trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden çıkarılan TIR'ın üzerindeki iş makinesinin de hasar gördüğü belirlendi.

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