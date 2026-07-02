El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video
02 Temmuz 2026 12:00
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir edilmek üzere bir iş yerine bırakılan traktör, el freni çekilmeyi unutulunca kendiliğinden hareket etti. Sürücüsüz şekilde metrelerce ilerleyen traktör, yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu.
Yaşananlara tanık olan sanayi esnafları ise ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Traktörün bir anda hareket ettiğini görünce ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle herhangi bir kaza yaşanmadan traktör durduruldu." ifadelerini kullandı.
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