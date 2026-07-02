El freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi, yoldan geçen sürücü durdurdu! O anlar kamerada | Video

02 Temmuz 2026 12:00

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir edilmek üzere bir iş yerine bırakılan traktör, el freni çekilmeyi unutulunca kendiliğinden hareket etti. Sürücüsüz şekilde metrelerce ilerleyen traktör, yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu.