Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video

02 Temmuz 2026 09:19

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son bir haftada 9 abartı egzozlu motosikletliye çeşitli maddelerden toplamda 1 milyon 350 bin TL idari para cezası uygulandı.