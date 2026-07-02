Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza | Video
02 Temmuz 2026 09:19
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son bir haftada 9 abartı egzozlu motosikletliye çeşitli maddelerden toplamda 1 milyon 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
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