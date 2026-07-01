Manisa’da araç yangını paniği
01 Temmuz 2026 19:01
Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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