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Manisa’da araç yangını paniği

Manisa’da araç yangını paniği

01 Temmuz 2026 19:01

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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