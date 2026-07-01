Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor! | Video

01 Temmuz 2026 15:29

Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi’nde 5 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.