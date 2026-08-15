Video Yaşam İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video

İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video

15 Ağustos 2026 16:28

İstanbul’da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı, 23 tabanca ve 313 mermi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emniyet kayaklarından aktarılan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat Şubesi ile ortak yürütülen çalışmalarda, söz konusu mahallelerde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Y. ve F.A. adlı 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 silah sürgüsü, bu silahlara ait 37 şarjör ve yine aynı silahlara ait 313 mermi ile bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Zanlılar hakkında yapılan incelemelerde; kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen şahıslardan T.Y.'nin 3 ayrı suçtan, F.A.'nın ise 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aramalarda el konulan silah ve mühimmatlar, zincirleme güvenlik prosedürlerinden sonra incelenmek üzere merkezi Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edilecek.

Yapılacak inceleme ve araştırmaların sonunda, silahların hangi kanun kaçaklarına ve sokak çetelerine pazarlandığı ortaya çıkacak.
Silahlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Zanlılar, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video 00:50
İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video 15.08.2026 | 16:23
Manisa’daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video 01:50
Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video 15.08.2026 | 15:19
Kocaeli’de orman yangını başladı, bölgeye ekipler sevk edildi | Video 00:57
Kocaeli'de orman yangını başladı, bölgeye ekipler sevk edildi | Video 15.08.2026 | 14:45
Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:28
Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 15.08.2026 | 14:45
Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği | Video 00:59
Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği | Video 15.08.2026 | 13:25
Eskişehir merkezli 19 ilde ’sahte modem’ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video 01:15
Eskişehir merkezli 19 ilde 'sahte modem' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2026 | 12:26
Rampadan inerken kontrolden çıkan kamyon bariyere çarpıp yan yattı | Video 01:25
Rampadan inerken kontrolden çıkan kamyon bariyere çarpıp yan yattı | Video 15.08.2026 | 11:57
Antalya’da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video 01:24
Antalya'da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video 15.08.2026 | 11:25
Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video 06:06
Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video 15.08.2026 | 10:33
Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video 00:48
Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video 15.08.2026 | 09:38
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 09:15
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 15.08.2026 | 09:26
Gaziantep’te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 15.08.2026 | 08:46
Edirne’de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video 04:11
Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video 15.08.2026 | 08:38
Kırıkkale’de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video 01:15
Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video 15.08.2026 | 08:37
Diyarbakır’da tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 2 tutuklama | Video 00:17
Diyarbakır’da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonunda 2 tutuklama | Video 15.08.2026 | 08:35
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 02:20
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 14.08.2026 | 21:26
Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı! 00:09
Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı! 14.08.2026 | 19:42
Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video 00:28
Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video 14.08.2026 | 16:49
Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video 00:31
Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video 14.08.2026 | 15:41
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 01:58
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 14.08.2026 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA