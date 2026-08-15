Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video

15 Ağustos 2026 10:39

Mersin'in Anamur ilçesinde 13 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili dava sürerken, ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinde saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.