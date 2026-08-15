Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video
15 Ağustos 2026 10:39
Mersin'in Anamur ilçesinde 13 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can ile ilgili dava sürerken, ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinde saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.
Olayla ilgili Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan açılan davanın 3. duruşması ise 10 gün önce görülmüştü. Mahkeme heyeti de, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunması nedeniyle sanığının tutukluluk halinin devam kararı verirken adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişiye gönderilen dosya ile gelecek raporun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten anne Güllü Can ile avukatı Gurbet Bilbay, dosyada yer alan yeni görüntülerin olayın cinayet ihtimalini güçlendirdiğini iddia etti. Görüntülerde şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinde saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.
Görüntüler üzerine açıklamada bulunan müşteki avukatı Gurbet Bilbay, "Sanık duruşmada 'Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum fakat amacım kendisine nasihat vermekti' dedi. Böyle hızlı bir şekilde koşması, aralarında sadece 4 saniye var, yani orada Eyüp Can'ı yakalayamaması imkansız. Ve pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor. 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var. Ve içerdeki durumun kesinlikle zifiri karanlık olduğunu söyledi, pasajda hiçbir yeri göremediğini iddia etti. Biz bununla ilgili iki tane keşif yaptık. Hem gündüz hem gece onların istediği saatte yaptık. İtiraz olmasın diye de hakimimiz her türlü yolu zaten denedi. İtiraz edebilecekleri bir durum yoktu. Ve biz en karanlık olduğu dönemde bile içeriye girdik, hiçbir şekilde zifiri karanlık değildi. Orada Eyüp Can'ı görmemesi imkansız. Olayı düşme gibi gösterdiler" dedi.
"TEK İSTEDİĞİMİZ SANIĞIN KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZA ALMASI"
İhmali davranışla dosyanın açıldığına değinen Bilbay, "İddianame sürecimiz bu şekilde ilerledi. Şimdi heyetimiz kasten adam öldürmeye dönüşmesi itibarıyla ek bir savunma istedi. Bizim de amacımız zaten sanığın kasten adam öldürmeden yargılanması. Çünkü biz Eyüp Can düşmedi, öldürüldü diye defalardır söylüyoruz. Çünkü bizim burada sadece aleyhimize olan adli tıp raporları. Adli tıp raporları aleyhimize, bununla ilgili hakim savcımız da 3-4 kere zaten bu adli tıp raporları geldi, bunlar çelişkili. Bu çelişkileri gidermek adına tekrar gönderdiler, 5. raporu istediler. Yani Eyüp Can'ın vücudundaki kesikler zaten simetri şeklinde kesikler. Bununla ilgili uzmanlığı olmayan kişi bile bu şekilde bir değerlendirme yapabilir. Bizim tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması. Annesi bununla alakalı da zaten şikayette de bulundu, adli tıp raporlarındaki çelişkiden dolayı. Gülistan Doku'daki valinin avukatı, aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor. Çünkü Gülistan Doku'da da biliyorsunuz hastane kayıtlarıyla oynandı. Anne de bunları gidermek istiyor" şeklinde konuştu.
GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI
Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen ve olayın başladığı anda o bölgede kuzenleriyle bulunan bir kadın da tanık olarak ifade verdi. Tanık kadın, olayı günü şüphelinin çocuğa 'Seni öldüreceğim' dediğini hatta kafasına vurduğunu kuzeninin araya gireceğini ancak N.U.'nun alkollü olması nedeniyle kendilerinin izin vermediğini anlattı. Tanık olarak ifade veren kadın, kız kardeşinin ise balkondan bakarken Eyüp Can'ın koştuğunu, N.U.'nun da bıçakla peşinden gittiğini gördüğünü söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:06
09:15
00:44
Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 15.08.2026 | 08:46
04:11
01:15
Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video 15.08.2026 | 08:37
00:17
02:20
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 14.08.2026 | 21:26
00:09
00:28
Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video 14.08.2026 | 16:49
00:31
Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video 14.08.2026 | 15:41
01:58
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 14.08.2026 | 14:28
03:24
Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video 14.08.2026 | 14:11
01:13
Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video 14.08.2026 | 13:34
03:49
01:32
03:29
Giresun'da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video 14.08.2026 | 11:41
04:10
03:51
00:35
Diyarbakır'da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video 14.08.2026 | 10:34