Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
14 Ağustos 2026 11:29
İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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