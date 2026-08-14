Video Yaşam Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

14 Ağustos 2026 11:29

İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği öğrenildi.
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