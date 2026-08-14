İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video

14 Ağustos 2026 08:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.