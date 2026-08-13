Balıkesir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video
13 Ağustos 2026 16:11
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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