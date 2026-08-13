Başına poşet geçirip bisiklet çaldı! O anlar kamerada | Video
13 Ağustos 2026 14:15
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçede bulunan bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli, bahçede bulunan bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, başına poşet geçiren kişinin bahçeye girerek bisikleti aldığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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