Başına poşet geçirip bisiklet çaldı! O anlar kamerada | Video

13 Ağustos 2026 14:15

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçede bulunan bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.