Video Yaşam Hesabı ödememek için çevirdiği oyun hayrete düşürdü! Kendi kılını koparıp yemeğin içerisine koydu... O anlar kameraya yansıdı
Hesabı ödememek için çevirdiği oyun hayrete düşürdü! Kendi kılını koparıp yemeğin içerisine koydu... O anlar kameraya yansıdı

Hesabı ödememek için çevirdiği oyun hayrete düşürdü! Kendi kılını koparıp yemeğin içerisine koydu... O anlar kameraya yansıdı

12 Ağustos 2026 15:44

Arnavutköy'deki bir restoranda bir müşteri, kendi vücudundan kopardığı kıl parçasını yemeğin içerisine attıktan sonra restoran sorumlusunu çağırarak yemekten kıl çıktığını söyledi ve hesabı ödemek istemedi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, restoranın sahibi şef Mehmet Çubuk duruma tepki gösterdi.

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Olay, Arnavutköy'de sosyal medya fenomeni ve şef Mehmet Çubuk'a ait zincir restoranlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre, restorana oğluyla gelen bir müşteri, siparişini verdikten sonra yemeğini yemeye başladı. Yemeğinin sonuna yaklaşan müşteri, kendi vücudundan aldığı kıl parçasını yemeğin içerisine attı. Bir süre sonra restoran sorumlusunu masasına çağıran şahıs, yemeğin içerisinden kıl çıktığını öne sürerek duruma tepki gösterdi ve hesabı ödemek istemedi. İşletme çalışanlarının durumdan şüphelenmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde müşterinin kıl parçasını kendisinin attığı görüldü.

ÜNLÜ ŞEFTEN TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren sosyal medya fenomeni ve şef Mehmet Çubuk, "Şubemde böyle talihsiz bir olay yaşandı. Bu beni gerçekten çok üzdü. Bir de çocuğuyla gelmiş. Keşke 'Benim param yok, ödeme gücüm yok' deseydi. Biz burada ihtiyacı olana, canı çekene, acıkana zaten yemek veriyoruz. Ödeme sorunu yaşayana da yardımcı oluyoruz. Ama bu şekilde yapılması ustalara bir ihanet. Çünkü ürünlerimizi çok büyük emeklerle hazırlıyoruz. Ürünümüzü kötüleyerek 'İçinde kıl var' denilmesi bizi gerçekten üzdü" dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiklerini anlatan Çubuk, "Kendisi bunu söylediğinde inanmadık. 'Kameraya bakalım' dedik. Kameraya baktık, kendisi kılını çıkarıyor ve yemeğin içine koyuyor. Bu, emeğe yapılan bir hırsızlıktır. Yaptığımız işin güzel olduğunu bildiğimiz halde işimizi karalaması bizim hoşumuza gitmedi" ifadelerini kullandı.

"PARAN YOKSA SÖYLE, YARDIMCI OLALIM"

Benzer durumların zaman zaman yaşandığını söyleyen Mehmet Çubuk, bundan sonra güvenlik kameralarıyla tespit edilen olaylarda hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, "Ödeme yapamıyorsanız gelin söyleyin, biz size yardımcı olalım. Canı çeken, ihtiyacı olan varsa yardımcı oluruz. Ama bu şekilde bizi karalayarak, bizi enayi yerine koyarak gelip yemeğinizi yiyip giderseniz bunu kabul etmiyoruz. Bundan sonra böyle bir olay yaşanır ve kamerada tespit edersek suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

"YEMEĞİNİ BİTİRDİKTEN SONRA BENİ ÇAĞIRDI"

İşletme sorumlusu Arif Çubuk ise, olayı anlatarak, "Müşterimiz geldi, siparişini verdik, masasını açtık ve servisini yaptık. Yemeğini yedikten sonra beni çağırdı. Yanına gittiğimde 'Yemekte kıl çıkmış' dedi. Baktığımda bunun kendisine ait olduğunu düşündüm. Ben de 'Paran yoksa söyle, neden bunu yapıyorsun? Burada ihtiyacı olan insanlara zaten ücretsiz yemek veriyoruz. Kimseyi aç göndermiyoruz' dedim" açıklamasını yaptı.

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