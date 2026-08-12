Çukurda dengesini kaybeden motosikletli düştü! O anlar kamerada
12 Ağustos 2026 13:12
Bursa'nın Gemlik ilçesinde su borusu değişimi için açılan çukuru fark edemeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Su borusu tamiri için kazılan çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsüne yardım etti. Motosiklet sürücüsü, hafif şekilde yaralanırken çevre esnaf ise çukur nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Çukurda dengesini kaybeden motosikletli düştü! O anlar kamerada 12.08.2026 | 13:09
02:41
Evde çıkan yangına mahalleli müdahale etti! O anlar kamerada 12.08.2026 | 12:45
02:18
Husumetlisini öldürdü, başında bekledi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı 12.08.2026 | 12:29
04:07
00:13
Motosikleti çarptı, ayağa kalkıp koşarak uzaklaştı: Kaza kamerada 12.08.2026 | 12:07
05:01
Televizyona ceza ve fatura dijital platformlara sınırsız imtiyaz | Video 12.08.2026 | 12:02
01:39
09:57
00:47
Kadını darp etti, mahalleliden meydan dayağı yedi! O anlar kamerada 12.08.2026 | 11:09
01:57
00:57
Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 12.08.2026 | 10:38
00:09
Çorlu'da 1'i çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 12.08.2026 | 10:09
00:24
Bağcılar'da iş yerine silahlı kumpas! Saldırı anı kamerada 12.08.2026 | 09:34
00:37
Sultangazi'de operasyon! 9.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 12.08.2026 | 09:18
00:46
Viyadükte mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu! O anlar kamerada 12.08.2026 | 09:11
03:19
07:13
00:25
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı! 3 kişi yaralandı: Kaza kamerada 12.08.2026 | 08:39
01:24
Esenler'de feci kaza: Tır dereye devrildi, sürücü yaralandı! | Video 12.08.2026 | 08:34
01:36
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı | Video 12.08.2026 | 08:31