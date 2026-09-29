Video Yaşam Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Eski Vali Tuncay Sonel 2 büyük valizin içinde ne taşıdı? | Video
Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Eski Vali Tuncay Sonel 2 büyük valizin içinde ne taşıdı? | Video

Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Eski Vali Tuncay Sonel 2 büyük valizin içinde ne taşıdı? | Video

29 Eylül 2026 15:40

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman ile kızının Tuncay Sonel ve ailesiyle Japonya’ya bir haftalığına tatile gittikleri ortaya çıktı. Komutanın eşi Burçin Kahraman Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinde, otelden ayrıldıkları sırada eski vali Tuncay Sonel’e verilen iki büyük bavulu anlattı…

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