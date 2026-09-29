Tokat'ta sağanak sonrası köy yolu çöktü! O anlar kamerada
29 Eylül 2026 13:13
Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Tokat'ta sağanak sonrası köy yolu çöktü! O anlar kamerada 29.09.2026 | 13:13
00:34
Yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı | Video 29.09.2026 | 12:32
01:36
05:44
01:51
00:44
01:19
00:54
05:44
00:49
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 29.09.2026 | 10:35
02:42
02:40
03:09
00:24
00:55
00:24
Diyarbakır’da ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonu | Video 29.09.2026 | 08:57
00:52
04:00
07:52