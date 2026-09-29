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Diyarbakır’da ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonu | Video

Diyarbakır’da ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonu | Video

29 Eylül 2026 08:57

Diyarbakır’da polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanırken adreste yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu ve 14 adet SIM kart, 3 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 adet kimlik kartı, çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan şahıslardan birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.
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