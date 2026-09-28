Video Yaşam Girne'deki gemi faciasında 2 naaş daha bulundu | Video
Girne'deki gemi faciasında 2 naaş daha bulundu | Video

Girne'deki gemi faciasında 2 naaş daha bulundu | Video

28 Eylül 2026 14:22

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen arama faaliyetleri sırasında iki kişinin cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah'tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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