Eyüpsultan'da yağış sonrası toprak kayması yaşandı... Binadaki 25 kişi tahliye edildi | Video

28 Eylül 2026 12:31

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüpsultan’da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Toprak kaymasının yaşandığı alan ve tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

Olay, Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, toprak kaymasının yaşandığı alan ve tedbiren tahliye edilen bina dron ile havadan görüntülendi.